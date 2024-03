Stefano De Martino e Belen Rodriguez "in zoom out": la rivelazione di lui

15 marzo 2024 a

Da tempo ormai la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è finita. Se l'argentina sembrava aver ritrovato la felicità tra le braccia di Elio Lorenzoni, di cui poi si è persa traccia, l'ex ballerino di Amici è stato pizzicato in compagnia di una modella napoletana. Con un tour nei teatri e l'entusiasmo di una nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", il conduttore è tornato a parlare di sé in un'intervista a Il Messaggero. Accetterebbe di mettersi al timone di Sanremo? "Non ora. Sono ancora troppo giovane e ho troppo poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco", ha detto.

Non poteva mancare una domanda sulla vita sentimentale e sul rapporto con l'ex moglie Belen Rodriguez. Il conduttore partenopeo non ha evitato di rispondere alle domande insidiose e ha ammesso di accettare con simpatia tutte le battute sul suo conto: "Fa parte del gioco, quando tocca a te devi stare sotto e incassare". L'argentina non è più al suo fianco da quasi un anno. "Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi in questo mondo ce ne sono altri", ha confessato lo showman.