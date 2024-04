Fedez e Ferragni finiscono sotto la lente di Lucarelli: "Il Vaso di Pandoro"

10 aprile 2024 a

Dopo una grande attesa, Fedez è arrivato negli studi di Belve e ha concesso una lunga e rivelatrice intervista a Francesca Fagnani. La malattia, i figli, la rottura con Chiara Ferragni e il caso del pandoro gate sono stati solo alcuni degli argomenti trattati. E, a proposito dello scandalo della beneficenza, nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli è intervenuta di nuovo, anticipando di aver scritto un libro sulla vicenda. "Ragazzi, sono in viaggio, non vedrò l'intervista, mi sono bastate le clip", ha scritto la giornalista in merito a quanto dichiarato dal rapper nel salotto della Rai. "Sco**re, il sesso, 'non sapevo', 'io con la mia fondazione invece sono bravo'. È colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste", ha continuato. Poi, tornando al volume che presto arriverà in tutte le librerie, ha scritto: "Venendo ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa di tutto. Ripeto, molto diversa".

Chiara Ferragni e il pandoro gate sotto la lente d’ingrandimento. Selvaggia Lucarelli, nelle sue storie di Instagram, ha annunciato il suo nuovo libro ’Il Vaso di Pandoro - Ascesa e caduta dei Ferragnez’, edito da Paperfirst, disponibile in preordine tra un mese. Il libro, si intuisce dal titolo, promette di essere un’analisi dettagliata non solo del caso giudiziario della nota influencer ma anche delle dinamiche che hanno portato al declino dell’impero dei Ferragnez, negli anni diventati un vero e proprio brand. La giornalista ha anche mostrato la copertina del libro, che gioca con l’immagine di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, trasformando il suo messaggio di libertà in un simbolo del vaso di Pandora che, una volta aperto, ha rivelato ben più di quanto ci si aspettasse. Il pandoro gate, secondo Lucarelli, è stato solo la punta dell’iceberg di una serie di iniziative legate alla beneficenza che, in realtà, nascondevano attività commerciali. E in riferimento alla copertina del libro, la giornalista ha lanciato l’indizio: "Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io)... che tra l’altro fu profetico".