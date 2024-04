Meteo, calo bruschissimo delle temperature. Sottocorona: ecco la botta di freddo

09 aprile 2024 a

Arriva il freddo sull’Italia. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, avvisa tutti sul cambio delle temperature nel suo quotidiano aggiornamento sul meteo: “È arrivata questa perturbazione, è una vera e propria perturbazione anche se siamo in primavera, con una sua struttura, una sua certa intensità. Mentre la prima, quella che ieri si era affacciata, avevamo visto che insomma così portava a nuvole e basta, questa invece porta altro”.

E dopo la brutta notizia iniziale ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, martedì 9 aprile, c’è un peggioramento molto marcato sulle zone di nord ovest, che poi si estende anche a parte delle regioni della parte centrale del nord, risparmiando la parte più orientale. Come si scende verso la Toscana già abbiamo debolissime piogge. Il maltempo prende questa zona in maniera molto molto netta. Sul resto del Paese qualche nuvola, un po' di grigio, ma precipitazioni no. Nella giornata di domani, mercoledì 10 aprile, continua questo maltempo al nord, anche su molte zone di pianura e si intensifica sulla parte centro orientale, ancora una volta il Friuli Venezia Giulia resta proprio sul confine anche del maltempo perché in parte non ne risente in parte sì. Poi l'Emilia Romagna viene presa anche da precipitazioni intense, l'Appennino settentrionale, ma ancora una volta scendendo verso la parte centro meridionale della Toscana, l’Umbria, le regioni centrali, il sud c’è un tempo appena un po' incerto, ma non sicuramente perturbato. Qualche pioggia moderata in Sardegna c’è, quindi questi due giorni il nord avrà questa situazione di maltempo. Arriviamo alla giornata di giovedì 11 aprile in cui tutto sembra scomparire, perché al nord resta qualcosa sulle zone Alpine del Piemonte e poi al sud un po' di grigio, qualche debole pioggia vicino alla Sardegna, ma - anticipa Sottocorona - il miglioramento è molto netto e la strada è quella. Quindi anche nella giornata di venerdì 12 aprile avremo una situazione decisamente migliore”.

L’esperto meteo si focalizza poi sulle temperature: “Cambieranno brevemente e bruscamente. Le temperature massime previste per la giornata di oggi sono ancora relativamente alte al centro e al sud. Le temperature sono decisamente più basse sulle zone di nord ovest dove il peggioramento c’è. Soprattutto colpisce un po' la tendenza delle temperature, che non è facile vederla così. Nelle prossime 24 ore - spiega Sottocorona - ci sono delle diminuzioni fra un giorno e l'altro di circa 5-6-7-8 gradi, in Sardegna si va oltre i 10 gradi di diminuzione. Ma oggi partiamo da temperature molto elevate, perdere 10-15 gradi è chiaro che è un colpo, una botta di freddo, come si dice, piuttosto forte, ma partiamo da un valore elevato. Se partiamo da 25 se togliamo 10 passiamo a 15, che è una temperatura bassina ma non è gelo. Però il calo è bruschissimo in 24 ore, veramente c'è un crollo. Riprenderanno abbastanza velocemente queste temperature”.