Meteo, cambia tutto. Quando arriva la "perturbazione temporalesca"

L'alta pressione sarà presto un lontano ricordo? Questa è la domanda che più di altre attira l'interesse degli italiani, già pronti a dimenticare l'ombrello e a mettere in borsa i costumi. A partire da martedì, sull'Italia arriverà una perturbazione che riporterà le precipitazioni a dominare le previsioni meteo. "Attualmente il nostro Paese si trova ancora sotto l'influenza di un promontorio anticiclonico di origine africana (Narciso), il quale sta garantendo condizioni meteo decisamente stabili, caratterizzate da cieli sereni e da temperature inusuali per il periodo, con picchi termici quasi di stampo estivo": è la premessa del team de ilmeteo.it . Tuttavia, all'orizzonte c'è il cambio di passo. Tra martedì 9 e mercoledì 10, infatti, arriverà una "perturbazione temporalesca".

Meteo-ribaltone: temporali e grandine, i due giorni clou poi il "colpo di scena"

Quali saranno le regioni interessate dal maltempo? Da Martedì "una perturbazione atlantica, pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, impatterà sulle regioni settentrionali provocando un graduale peggioramento del tempo a partire da Valle d’Aosta e Piemonte dove sono attese le prime precipitazioni": è la risposta del meteorologo Antonio Sanò. Il resto del Nord "rimarrà in attesa, così come la Toscana". Mercoledì, 10, poi. "la perturbazione interesserà con maggior intensità il Nord, con temporali, possibili grandinate e forti colpi di vento che interesseranno fortemente soprattutto la Lombardia, compresa la città di Milano". Le precipitazioni "interesseranno inoltre l’Emilia, le Dolomiti e il Veneto occidentale (soprattutto la zona del Garda). Nubi in aumento sul resto d’Italia, ma senza particolari fenomeni se non qualcuno in Toscana e in Sardegna".