Fedez, quel like del clan Ferragni... Selvaggia Lucarelli: "Mi fa volare"

Sui social basta un like, un repost o un cuoricino per scatenare l'inferno. Una sottotrama del caso Chiara Ferragni, indagata per truffa sulla scia del celeberrimo pandoro-gate, oltre alla separazione con il marito Fedez, è quella legata alla diatriba legale per Muschio selvaggio. Il podcast è ripartito lunedì 8 aprile con Luis Sal alla conduzione e senza Fedez a seguito delle decisioni del tribunale sulla paternità del programma. I primi ospiti sono Immanuel Casto e Sdrumox, il tutto annunciato con un post in calce al quale è apparso il like di Fabio Maria Damato, considerato il braccio destro dell'imprenditrice e influencer. Il manager travolto dal pandoro-gate si sarebbe così tolto un sassolino, anche perché le ruggini con Fedez sono di vecchia data.

I rapporti tra i due si sono incrinati ai tempi del Festival di Sanremo del 2023, quando il bacio tra il rapper e Rosa Chemical tose attenzione da Ferragni impegnata nella coconduzione con Amadeus. Con lo scoppiare del caso della beneficenza si era diffusa l’indiscrezione per cui Fedez aveva consigliato alla moglie l’allontanamento di Damato. Suggerimento che l'imprenditrice non ha seguito. Nelle scorse re il like (poi rimosso) del manager al "nemico" di Fedez. La ripicca social non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ha postato uno screenshot del post con il commento "Il like di Damato mi fa volare". Nei commenti, gli utenti si dividono. C'è chi critica i quasi ex coniugi: "Comunque, il livello dei punzecchiamenti tra i Ferragnex mi ricorda la fine delle storie tra fidanzatini delle superiori - ma con figli". Chi pensa che il like non faccia volare ma "vomitare". E chi accusa la stessa Lucarelli di essere "ossessionata" da Chiara Ferragni e Fedez.