Belve, Fedez si confessa sulla crisi con Chiara Ferragni: quanto ha pesato il pandoro-gate

Fedez parla a Belve, su Rai2, raccontando tutti i retroscena per la prima volta dopo la rottura con Chiara Ferragni. Nell’intervista con Francesca Fagnani si è parlato anche del pandoro-gate (l’influencer è indagata per la vicenda), con il rapper che ha preso l’iniziativa sulle domande in merito alla rottura del matrimonio: “Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, si”. Fagnani poi lo incalza e chiede: “Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?”. Il racconto, nelle anticipazioni Rai, continua con la conduttrice che domanda: “Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore”?. E Fedez, dopo un’iniziale ritrosia, si lascia andare sviscerando le numerose ragioni che hanno portato a un addio sofferto.

E sempre sulla fine del rapporto con Ferragni, quando la padrona di casa gli chiede: “Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…”, il rapper inizia, rispondendo: “Ecco mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la fi*a.. Così di punto in bianco?”. Alla fine dell’intervista, in cui si parla anche di politica e della lite con Luis Sal, Fedez fa una rivelazione sugli effetti delle droghe che assumeva: “Ho tentato il suicido a 18 anni”.

