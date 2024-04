Chiara Ferragni sparisce dai social: "Cerca casa?". Dove viene pizzicata

08 aprile 2024 a

a

a

Che fine ha fatto Chiara Ferragni? Questa è la domanda che più rimbalza sui social network. Dopo la vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria, l'influencer è scomparsa dai radar e ha smesso di pubblicare sul suo profilo ufficiale foto e video come di consueto. Fatto, questo, che ha allarmato i fan. Bisogno di disintossicarsi o pausa forzata? Nessuno lo sa. Nelle ultime ore, però, in rete è spuntata una foto che la ritrae in un bar e in compagnia delle sue due amiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Fedez, intanto, è volato a Miami con i bambini e sta invece aggiornando i follower su come ha deciso di trascorrere questi giorni di relax e di gioco.

Volti dei figli coperti "per engagement": Lucarelli stronca la "pantomima" dei Ferragnez

Chiara Ferragni è stata pizzicata a cena con le amiche al Bari Italia di Salò, nel bresciano. Sebbene l'imprenditrice digitale non abbia condiviso con i sui follower le foto della giornata, sui gruppi Facebook i fan più attenti hanno caricato questo scatto. In particolar modo, la foto è spuntata sulla pagina "Orgoglio bresciano". A conquistare terreno nel mare magnum delle ipotesi e delle indiscrezioni è ora l'idea che l'influencer stia cercando casa in quella zona. Nel post si legge: “Chiara Ferragni fotografata dai paparazzi di OGBS al Bar Italia di Salò. È in compagnia di Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Le tre sono accompagnate da un bodyguard”. “Vuole prendere casa nel Bresciano?”: è questo l'interrogativo che ha riattivato la macchina del gossip.