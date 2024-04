Meteo, ritorna il maltempo. Nuova perturbazione, Sottocorona e la fine di sole e caldo

08 aprile 2024 a

Inizia la seconda settimana di aprile e, dopo il gran caldo dal sapore d’estate del weekend, cosa devono aspettarsi gli italiani dal meteo? A fare un punto della situazione è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega con la puntata dell’8 aprile di Omnibus: “Questa mattina una debole perturbazione riesce in parte a entrare sull'Italia per effetto di un abbassamento, un temporaneo cedimento, di quell'alta pressione che nei giorni scorsi ci ha regalato un tempo decisamente stabile e anche abbastanza caldo, senza eccessi. Dietro vale a dire a ovest, c'è un'altra perturbazione, questo ci fa pensare che insomma c'è un po' una strada verso un certo peggioramento”.

Dopo le anticipazioni di quello che potrà essere il quadro del meteo ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 8 aprile, in realtà compare solo qualche debole precipitazione sulle Alpi occidentali e sennò il grigio di quella debole perturbazione che si estende anche sul settore orientale, tocca poco il sud, quindi una giornata che può diventare in parte grigia con un cielo parzialmente coperto, quindi non tutto sole, però precipitazioni poche. Domani, martedì 9 aprile, invece si vede dov'è il cambiamento perché sul settore di nord ovest il peggioramento è marcato sulle zone Alpine e prealpine. I fenomeni ovviamente da una certa quota 1500-1600 metri in su sono ovviamente nevosi, ma ci sono anche le piogge moderate sul nord ovest. Poi sfumano un po' verso quelle più deboli o addirittura assenti sulle zone di nord est, qualche precipitazione in Toscana, soprattutto sulle zone dell’Appennino. Forse anche in Sardegna qualche debolissima pioggia, sennò nuvole e basta per il resto. Questo peggioramento nella giornata di mercoledì 10 aprile sfocia in questo maltempo, perché maltempo è, che si estende anche in gran parte verso le zone orientali, poi tutta l'Emilia Romagna, parzialmente la Sardegna e la Toscana, poi le zone interne del centro. Al sud qualche debole pioggia, ma insomma non è un vero e proprio peggioramento. Invece al nord in questi due giorni, domani e dopodomani, sicuramente il maltempo c’è”.

Ultimo tema sono le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono ancora - spiega Sottocorona - abbastanza elevate, sui livelli diciamo di ieri, perché questa copertura non riesce ancora a far calare le temperature. Valore forse molto al di sopra delle medie, con qualche piccola esagerazione oggi forse soltanto in Sardegna. Però la tendenza nelle prossime 24 ore risente del peggioramento, sul settore occidentale. Al di là delle Alpi ci sono cali nelle 24 ore di 12-13-14 gradi, ma anche sulle zone del Piemonte, della Liguria di Ponente sicuramente il calo c'è ed è di una di una certa consistenza”.