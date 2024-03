È sempre Cartabianca, il consiglio di Corona ai Ferragnez: "Cosa devono fare"

26 marzo 2024 a

Cosa dovrebbero fare Fedez e Ferragni? La soluzione ce l'ha Mauro Corona, come sempre ospite di "E' sempre Cartabianca". L'alpinista e scrittore consiglia esplicitamente ai Ferragnez di fare mea culpa e di andare a vivere con lui sulle alpi friulane.

"I pentimenti tardivi con un congruo conto in banca non è che mi catturino molto - afferma Mauro Corona - Può darsi che abbiano riflettuto e cerchino un riparo. Cercano quel consenso che avevano perduto. Prima di emettere sentenze che coinvolgono anche altri, bisognerebbe pensare a se stessi e dire ho sbagliato oppure volevo i soldi e la notorietà. Adesso sono caduta in un inciampo, perdonatemi. cercherò di non farlo più, di sparire. Ma è difficile quando si è a un grado di notorietà tale fare la risacca di se stessi e sparire. La mossa ormai unica di questi personaggi è quella di stare nell'ombra per un anno, due o tre. Magari poi sortire con una novità migliore, che aiuti anche gli altri. È da fare una risacca di se stessi quando le cose vanno male. E invece bisogna andare lì a dire c'è stato un piccolo errore. Bisogna avere il coraggio di dire: ho sbagliato. Confesso che ho sbagliato".