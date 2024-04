È sempre Cartabianca, Mauro Corona contro il Pd: "Su Salis si fa male da solo"

02 aprile 2024 a

Il caso di Ilaria Salis tiene banco anche durante la puntata di È sempre Cartabianca. Durante il collegamento con Mauro Corona, Bianca Berlinguer chiede all'alpinista e scrittore cosa ne pensi della maestra in prigione a Budapest. Corona ne ha per tutti. Al governo rimprovera di non fare abbastanza per riportare la ragazza in Italia ma la stilettata più velenosa è quella per il Pd che potrebbe addirittura candidarla alle prossime elezioni europee di giugno. Un'iniziativa che, secondo Corona, sarebbe un vero e proprio boomerang.

"Ultimamente il Pd è maestro nel farsi male - attacca Ilaria Salis - Candidare quella ragazza lì potrebbe anche portare voti ma io la candiderei se, una volta eletta, potesse uscire dalla situazione in cui si trova. Ma quella di candidarla è una proposta un po' azzardata perché poi verrebbero attaccati da tutti. Uno si candida quando è una persona per bene, quando non ha pendenze giuridiche. Mi sembra che si facciano male. L'abbiamo visto anche con Aboubakar Soumahoro che si sono fatti male. Loro vivono di entusiasmi istantanei ma bisogna valutare chi candidare e nel futuro cosa porterà alla sinistra questa candidatura. Bisogna ragionare lontano non nell'enfrasi del momento.