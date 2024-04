Accordi & disaccordi, Paolo Mieli allo scoperto: "Soggiogato da Elly Schlein"

06 aprile 2024 a

Nello studio di Accordi & disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi e marco Travaglio sul Nove, c'è ospite il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte all'indomani dello strappo a Bari con il Pd sulla scia dell'inchiesta suo voti comprati. Paolo Mieli è chiamato commentare la vicenda ed esordisce con una ammissione a effetto: "Devo premettere che sono completamente soggiogato da Elly Schlein", dichiara l'editorialista del Corriere della sera davanti allo stesso Conte. "L'energia che sprigiona secondo me ha qualcosa che ancora non è stato ben capito da tutti, Schlein ha una personalità e non ho la stessa sensazione nei suoi confronti, non si offenda - continua Mieli - Per me lei vale elettoralmente dei punti in più per questa sua capacità di rappresentare qualcosa di diverso".

Dopo la premessa sulla sua preferenza per la segretaria del Pd, il giornalista e storico si lancia in una previsione: "Oggi è il 6 aprile e fra tre mesi esatti, cioè il 6 luglio, Elly Schlein farà una telefonata di scuse a Giuseppe Conte per le cose che ha detto ieri nel comizio", profetizza Mieli, "E se non lo fa lei, mi farò dare il suo numero di telefono e lo faccio", ironizza Mieli con Conte.