Maurizio Crozza a valanga sul Pd: "Comuni venduti a un ca**o"

Maurizio Crozza si fa serio quando si parla dello scandalo dei voti comprati in Puglia. L'inchiesta ha travolto politicamente il Pd e sepolto forse definitivamente il campo largo con il M5s. Dalle carte dell'inchiesta che ha portato a diverse misure cautelari e alle dimissioni dell'assessora Pd Anita Maurodinoia, colpisce un dato su tutti: il prezzo di un voto, 50 euro. Nel corso della puntata di sabato 6 aprile di Fratelli di Crozza il comico ligure spara a zero sul partito di Elly Schlein: "Il pd dovrebbe occuparsi del caro affitti non dei comuni venduti a un ca**o". Tanto che sulle candidature dem Crozza ammette che "forse ha ragione De Luca...".

Crozza affronta anche il tema dell'uscita di Michele Emiliano, governatore dem della Puglia, con il famoso racconto della visita alla sorella di un boss di Bari con l'allora assessore Antonio Decaro, attuale sindaco. "Diss: te lo affido. Forse sono meglio i 50 euro...". Un tentativo di difendere Decaro che è "come tentare di salvare uno che sta affogando tirandogli un salvagente di ghisa", è poi la battuta del comico che poi si è prodotto nell'imitazione di Emiliano.