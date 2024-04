Spinalbese, pace fatta con Belen Rodriguez. Cosa c'è nel futuro

Francesco Fredella 03 aprile 2024 a

Il ritorno in televisione di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, ex concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe concretizzarsi. Condizionale d'obbligo perché, secondo il settimanale Chi, è stato contattato per l'Isola dei famosi. Ma, ad oggi, non è nel cast. Salvo colpi di scena dell'ultim'ora. La grande novità, però, è la pace fatta con Belen Rodriguez. Spinalbese e la showgirl argentina hanno avuto, anni fa, una storia lampo ed è nata una figlia bellissima che si chiama Luna Marì.

Antonino Spinalbese parte per l'Isola dei famosi? Per adesso no. E non ci sono dubbi perché il cast è stato annunciato, salvo new entry dell'ultim'ora. Quello che, tuttavia, colpisce resta la reunion (finalmente arrivata) con Belen Rodriguez. I due, lo ricordiamo, hanno una figlia che si chiama Luna Marì. Tra loro c'è stato un cruento botta e risposta sui social. Sono volate parole forti e, forse, anche lettere di avvocati. Ma poi, per il bene della piccola Luna, le acque si sono calmate e i due sono tornati al rapporto di un tempo. Grande equilibrio fra loro.