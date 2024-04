Andrea Damante e Giulia De Lellis, perché si riaccende il gossip

Francesco Fredella 05 aprile 2024 a

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Tutto vero. E, adesso, il gossip si riaccende: Andrea Damante e Giulia De Lellis, secondo un'indiscrezione di Parpiglia su Rtl 102.5, si frequenterebbero. Diversi anni fa la loro storia d'amore, iniziata nel corso di Uomini e donne, è diventata una delle più virali di sempre. Poi la favola è finita. All'improvviso. E lei, influencer e personaggio tv, ha scritto addirittura un libro parlando di corna (tradimenti). Ovviamente, nessuna prova certa di quelle scappatine di cui sarebbe colpevole Damante. Solo rumors, chiacchiericci. Nulla di più. Adesso, però, c'è un elemento in più. Secondo rumors, infatti, Elisa Visari avrebbe lasciato Andrea Damante dopo aver scoperto le chat segrete con Giulia De Lellis. Un'indiscrezione che ha fatto puntare di nuovo i riflettori sulla coppia che, anche separatamente, è rimasta abbastanza nell'ombra negli ultimi tempi. Sono davvero andate in questo modo le cose? Damante e De Lellis si sentono ancora? Nei prossimi giorni, sicuramente, sui social i due torneranno a parlare.

Ma resta in piedi un dubbio: come mai Damanti e la Visari si sono lasciati? Nel corso del tempo, un po’ come è accaduto a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Damante e la De Lellis sono tornati insieme per poi mollarsi nuovamente. Eppure nel suo libro - intitolato "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" - l’influencer aveva condannato pienamente il suo ex. Per poi ritrovare il sorriso al fianco di Carlo Beretta. Una storia, però, che è giunta al capolinea.