Kate Middleton, una nota aggiunta al video scatena nuovi sospetti: "Non legittimo"

Una nota dell'editore sul video con cui la principessa del Galles, Kate Middleton, ha annunciato di lottare contro il cancro scatena nuove teorie del complotto sulle sue condizioni di salute. L'agenzia internazionale Getty Images è stata costretta a spiegare perché ha aggiunto un commento al filmato che ha fatto il giro del mondo e che, sulla scia delle polemiche per la foto ritoccata nel giorno della festa della mamma, ha fatto da sponda a nuove speculazioni. Sospetti che sembrano infondati. Ma cosa dice la nota di Getty al contenuto digitale? L'aggiunta è stata notata lunedì, riporta The Independent, e riporta la seguente dicitura: "Questa clip è stata fornita da un'organizzazione di terze parti e potrebbe non aderire alla politica editoriale di Getty Images".

Una formula standard che l'agenzia fotografica riporta quando un contenuto non è stato prodotto direttamente ma è stato ricevuto da un ente esterno, in questo caso da Kensington Palace, la residenza dei principi del Galles William e Kate. Video, tra l'altro, trasmesso anche dalla Bbc che ha confermato che era stato registrato tre giorni prima. Tanto è bastato a scatenare sui social nuove teorie cospirazioniste. "Ovviamente il video di Kate Middleton era falso: Getty aggiunge un addendum che suggerisce che il video non era legittimo... Kensington Palace inciampa nell'oscurità", è uno dei commenti spuntati su X. Voci che altri utenti tentano si smorzare sul nascere: "Questa è una dichiarazione di non responsabilità standard che Getty Images utilizza quando distribuisce video forniti da terze parti", spiega un commentatore.