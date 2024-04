Kate Middleton e le foto di Meghan in ospedale, tempismo sospetto: "C'è una teoria"

04 aprile 2024 a

La principessa del Galles Kate Middleton continua in silenzio e lontano dagli obiettivi la sua battaglia contro il cancro, così come re Carlo che è tornato a presenziare agli impegni più importanti. Ma sotto i fari dei tabloid britannici ci sono anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, e la riappacificazione tutta in salita con Kate e William. Ebbene, il Mirror ha scoperto un tempismo curioso in una serie di foto che ritraggono Meghan impegnata in una visita benefica in un ospedale per bambini. "Le foto sono state scattate una settimana e mezza fa, ore prima che la principessa del Galles Kate Middleton facesse l'annuncio della diagnosi di cancro. Ciò ha portato alla teoria secondo cui la duchessa di Sussex ha trattenuto le foto per un po' per dare a Kate il suo tempo", scrive il tabloid che tuttavia non lesina ironie sotto traccia sulla duchessa: "Meghan si è fermata al Los Angeles Children's Hospital il 21 marzo, mettendo in mostra le sue capacità di recitazione mentre leggeva libri come Rosie the Riveter, Pete il gatto e Ho visto un gatto". Il giorno successivo è andato in onda sulla Bbc il video di Kate, mentre le foto della visita di Meghan sono emerse solo il 2 aprile.

Un segnale che può essere letto come una forma di rispetto e delicatezza, il tentativo di evitare di attirare su di sé l'attenzione in un momento così drammatico per Kate. Tuttavia Il Daily Mail fa notare come la Duchessa di Sussex sia in una situazione difficile. La sua nuova attività imprenditoriale, American Riviera Orchard, un marchio dalla grafica "regale" che ha fatto discutere e che si occuperà di cibo organico, prodotti naturali e per il giardinaggio, rischia di rimanere un frutto che "appassisce sull'albero". Il fatto è che la tragica notizia del cancro di Kate la moglie di Harry "rischia di sembrare un'insensibile Viscontessa di Veleno", scrive il tabloid. Insomma, sgonfiata la bolla dei contratti milionari per film e podcast Meghan si era lanciata sul bio ma ogni lancio di prodotti mentre la cognata lotta contro il cancro rischia di farla sembrare "antipatica", nota il Mail.