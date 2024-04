Harry e Meghan, la talpa reale rivela la mossa a sorpresa: "La prima priorità"

04 aprile 2024 a

Ci sono nuove speranze per una riappacificazione tra il principe Harry e Meghan Markle e la famiglia reale britannica. In particolare con re Carlo e con i principi del Galles, Williame e Kate dopo la diagnosi di cancro. Per il Mirror è ora di "allentare le tensioni" con la famiglia reale. Louella Alderson, esperta di relazioni, spiega che "se i Sussex portassero i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, nel Regno Unito in modo che la loro famiglia allargata, inclusi il principe William e la principessa Kate, possano legare con loro, un po' di ansia potrebbe essere alleviata". Questa l'ipotesi che secondo il tabloid britannico inizia a farsi strada. Harry sarà presto a Londra per gli Invictus Gamese, quale occasione migliore per un riavvicinamento. Ma non è chiaro se anche i figli saranno con lui e Meghan.

Lo stesso tabloid britannico rivela che prima tappa del principe Harry quando tornerà in Inghilterra a maggio sarà vedere suo padre, re Carlo. Una fonte ha spiegato che il duca di Sussex "desidera disperatamente ricucire il loro legame" e andrà direttamente a trovare il genitore alle prese con un tumore. "La prima priorità di Harry quando verrà in Inghilterra è vedere suo padre malato. È piuttosto concentrato su questo. Sarà il suo primo punto di riferimento quando scenderà dall'aereo per cercare di spendere quanto più possibile", rivela una fonte di Palazzo al Mirror, "Harry sa che sarà imbarazzante, ma è il momento di mettere da parte l'orgoglio e le differenze". E ancora: ""Vuole che la famiglia ritorni com'era prima e farà uno sforzo ulteriore anche con suo fratello Milliam, per quanto difficile possa essere" si legge nell'ultimo aggiornamento reale. "Ora, più che mai, con la diagnosi di cancro anche di Kate, Harry vuole far sapere che è lì per loro". Tra poche settimane si capirà se finalmente ci sarà la pace.