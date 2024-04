Kate Middleton "costretta a rivelare tutto": perché ha giocato a carte scoperte

03 aprile 2024 a

Kate Middleton, la principessa del Galles, è stata forse costretta a rivelare al mondo che ha un cancro, non lo ha fatto volontariamente: almeno a sentire il Daily Mail, che rivela in esclusiva come la duchessa abbia dovuto accelerare i tempi perché qualcuno comunque aveva scoperto la diagnosi della sua malattia. Una fonte definita "ben informata" ha raccontato che la tempistica del video non ha avuto nulla a che fare con le voci e le congetture circolate nelle lunghe settimane della sua assenza dalla scena pubblica, quando il mondo si interrogava sulla sua sorte ed erano fiorite ogni genere di bizzarre teorie; ma ha fatto il video perché qualcuno era venuto a conoscenza delle sue condizioni di salute. Qualcuno, al di fuori dell’entourage ristretto, avrebbe saputo del cancro di Kate e contattato Kensington Palace.

Venuto a conoscenza dell’imminente fuga di notizia, il Palazzo ha fatto "di necessità virtù" e ha rapidamente organizzato la registrazione del video. Non è chiaro chi fosse venuto a conoscenza della notizia. Ma alcuni giorni prima del video, la stampa britannica ha rivelato che qualcuno aveva cercato di impossessarsi della cartella clinica della principessa alla London Clinic, la clinica dove era stata ricoverata a metà gennaio per subire l’intervento chirurgico all’addome. Per quel video, per il coraggio e la resilienza dimostrate, la principessa ha ricevuto un plauso universale: quindi comunque si è rivelata una mossa azzeccata. Come ha scritto l’editorialista del Daily Mail, Ephraim Hardcastle, "qualunque sia la ragione, l’applauso generale che Kate ha ricevuto ha confermato che è stata la decisione giusta".