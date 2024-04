Bari, Senaldi fulmina il Pd: "Aspettiamo Emiliano e Decaro in piazza"

04 aprile 2024 a

L'inchiesta della procura di Bari sulla compravendita di voti in due comuni della provincia è l'ultimo colpo che viene dalla Puglia per il Pd. L'iter per il commissariamento del Comune a seguito dell'inchiesta che ha portato oltre centro arresti nel territorio, la bufera per il racconto di Michele Emiliano della visita alla sorella del boss di Bari vecchia con Antonio Decaro, oggi la bordata giudiziaria. Il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, fotografa con un'immagine il momento delicato del partito guidato da Elly Schlein: "Aspettiamo per il weekend la prossima manifestazione congiunta del Pd con Decaro ed Emiliano sul palco e diecimila persone a dire che è tutta colpa di Piantedosi", osserva il giornalista nel corso di Tagadà, il programma condotto su La7 da Tiziana Panella.

Ai domiciliari il sindaco di Triggiano, corruzione elettorale in provincia di Bari

Insomma, Decaro ha provato a ribaltare la frittata spiegando di aver denunciato fatti simili a quelli emersi nell'inchiesta odierna, di fatto "certificando" la gravità della situazione. "Attendiamo nuove rivelazioni di Emiliano su come questa coppia di fatto (con Decaro, ndr) ha sconfitto la mafia a Bari e il voto di scambio - conclude Senaldi - E io al posto loro organizzerei una nuova piazza dove possono dirci la loro visione".