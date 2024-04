Dritto e rovescio, il caso Bari manda su tutte le furie Delmastro: "I boss si denunciano"

04 aprile 2024 a

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha raccontato un aneddoto che ha giustamente mosso le acque della politica. "Antonio Decaro era giovanissimo quando divenne assessore al traffico e avevamo di fronte una città impazzita. Bari vecchia era completamente fuori controllo e io dissi Antò dobbiamo chiuderla al traffico". "Andammo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere", ha quindi ricordato. La questione è stata lanciata sul tavolo del dibattito dal conduttore Paolo Del Debbio. A prendere la parola nel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio è stato il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

"Il governatore della Puglia dice 'ci sono dei mafiosi che minacciano una persona e io trovo normale, al posto di affidarmi a carabinieri e polizia per denunciare i boss mafiosi, affidarmi alla sorella del boss mafioso, salvo poi magari dire ai cittadini e ai comuni mortali di denunciarli. Noi andiamo ad affidarci a loro'", ha affermato commentando le parole pronunciate da Emiliano sul sindaco di Bari Decaro. Poi l'affondo a chi non riconosce la gravità di quell'intervento: "È imbarazzante, è agghiacciante. I boss si denunciano. Come si può difendere una grammatica, una postura del genere, che è invereconda, immorale. Sulla mafia non ci dovrebbero essere colori", ha scandito dal centro dello studio.