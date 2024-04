Stasera Italia, Romano duro con Netanyahu: “Atto drammatico. Vuole la guerra totale”

01 aprile 2024 a

In Iran il Corpo delle Guardie della Rivoluzione, i ‘Pasdaran’, hanno annunciato che sono morti 7 dei loro uomini nell’attacco, attribuito a Israele, al consolato dell’ambasciata iraniana a Damasco. I Guardiani hanno reso noto che sono stati uccisi due comandanti e cinque ufficiali. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra, l’attacco ha ucciso tra gli altri Mohammad Reza Zahedi e Mohammad Hadi Haji Rahimi, rispettivamente comandante della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane in Siria e Libano, e il suo vice, insieme al direttore del suo ufficio e a due consiglieri.

Il vero obiettivo del raid a Damasco, Tajani rivela: "È ancora indiscrezione ma..."

La notizia viene commentata da Andrea Romano, professore di storia contemporanea dell'Università Tor Vergata, nel corso della puntata del 1 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini: “Quello di oggi è un atto drammatico perché conferma la volontà catastrofica di Netanyahu di allargare il conflitto, alla Siria e all’Iran. È anche una risposta di Netanyahu al suo crescente isolamento. Il governo Netanyahu è isolato a livello internazionale, ricordiamo la rottura con gli Stati Uniti, ed è sempre più isolato all’interno, ricordiamo le grandi manifestazioni di protesta contro il suo governo. Proprio questa mattina - sottolinea l’ex parlamentare del Pd - erano arrivate buone notizie dal Cairo sulla liberazione degli ostaggi, sembrava alle porte un accordo per questo e per il cessate il fuoco, invece la risposta di Netanyahu rischia di allargare il conflitto e di radicalizzare ancora di più una guerra che è catastrofica”.