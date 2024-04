Re Carlo, come sta davvero: la "talpa" rivela come risponde alle cure

01 aprile 2024 a

Come sta davvero Re Carlo III. Un articolo del The Sun svela le condizioni del monarca britannico all'indomani della sua partecipazione alla messa di Pasqua. A parlare è una "talpa" di casa Windsor che parla di un "significativo passo in avanti" nel trattamento del cancro alla prostata.

"Come si può vedere - ha detto la "talpa" sulle colonne del Sun - il Re ha risposto alle cure in modo molto incoraggiante nelle ultime settimane e i suoi medici sono stati quindi in grado di adattare leggermente le loro indicazioni su ciò che Sua Maestà è ora in grado di affrontare, inclusa la partecipazione al servizio di Pasqua e il saluto ai sostenitori. che erano gentilmente venuti a mostrare il loro sostegno."