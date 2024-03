Re Carlo presente alla funzione di Pasqua ma con un'accortezza: "Distante dagli altri"

30 marzo 2024 a

Re Carlo III presenzierà al rito di Pasqua. Questo l'annuncio del monarca arrivato pochi giorni fa dopo una lunga serie di supposizioni. Il sovrano parteciperà domenica, come da tradizione, alla funzione pasquale alla St. Georgès Chapel nel castello di Windsor e questo sarà il suo primo grande evento pubblico da quando gli è stato diagnosticato un cancro a febbraio. I funzionari di Buckingham Palace hanno dichiarato che Carlo sarà accompagnato dalla regina Camilla e da altri membri della famiglia reale. Non è noto al momento quali altri reali parteciperanno alla funzione di domenica, ma si prevede che il principe William e Kate Middleton, che la settimana scorsa ha annunciato la sua diagnosi di cancro, non parteciperanno all’evento.

Tuttavia, stando a quanto filtra e riporta la Bbc, il sovrano parteciperà alla tradizionale funzione religiosa insieme alla regina Camilla, 76 anni, ma con una cautela: si collocherà lontano dagli altri membri della famiglia. A Carlo III è stato consigliato dai medici di mantenere una "sana" distanza mentre viene sottoposto alle cure per il cancro. Secondo una fonte contattata dal quotidiano britannico, la disposizione dei posti nell'edificio, concordata con lo staff medico di Buckingham Palace, assicurerebbe un ambiente "accettabile" e un livello di rischio minimo. Tuttavia, il The Telegraph rivela che il sovrano non parteciperà al pranzo di famiglia di Pasqua.