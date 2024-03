Verissimo, la verità di Donatella Rettore: "Perché volevo mollare Sanremo"

30 marzo 2024 a

Donatella Rettore festeggia 50 anni di carriera. Lo fa anche attraverso un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante la puntata del 30 marzo. La cantante racconta i suoi esordi e il rapporto con la madre. Fino all'edizione del Festival in cui voleva mollare la kermesse per andare ad assistere la madre che aveva avuto una trombosi.

"Mia madre non è mai venuta a un mio concerto - ha raccontato Rettore - Ma non mi ha mai detto: sei stata brava. Poi la mamma si è ammalata ed è stata tanto male durante il Festival di Sanremo del 1986. Mia madre ha avuto una trombosi e io volevo mollare tutto e tornare a casa. Solo che mi hanno detto: cara tu hai un contratto. Perché mio padre ci aveva lasciato per cui ero sola e Claudio mi ha aiutato tantissimo in quella situazione bruttisima e dolorosa. Una ndonna che è sempre stata forte, grintosa, un sergente di ferro. Vederla in un letto che ti chiede una sigaretta e ti chiede di morire anche per i cuori più duri e gelidi è brutto. Ho avuto due genitori meravigliosi ma purtroppo li ho avuti per poco tempo".