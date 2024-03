Emanuele Filiberto sbotta a Verissimo: "Disgustoso", l'attacco inaspettato

10 marzo 2024 a

Emanuele Filiberto di Savoia è tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 10 marzo di Verissimo, e nel programma di Canale 5 il figlio di Vittorio Emanuele, scomparso il 3 febbraio scorso, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Racconta del suo "rapporto speciale" con il padre, figlio dell'ultimo re d'Italia, e di come la madre Marina Doria stia facendo i conti con l'assenza del suo compagno di vita. "La vita continua e non puoi lasciarti andare", dice Emanuele Filiberto spiegando che la madre è una donna forte in grado di superare questo momento.

Una stoccata arriva ricordando il caso di Cavallo, recentemente tornato alla ribalta per il documentario di Netflix "Il Principe" sulla morte nel 1978 di un ragazzo tedesco, Dirk Hamer, raggiunto da un colpo di pistola. Assolto dalla giustizia, le ombre su Vittorio Emanuele non si sono mai diradate. Nel documentario di Beatrice Borromeo viene riportata anche la "confessione" di Vittorio Emanuele, intercettato per un'altra vicenda. Emanuele Filiberto ricorda che il padre è stato assolto dalla giustizia: "Alla fine hanno chiuso il documentario dicendo: questa deve essere la 'confessione'. È stata una cosa totalmente idiota".

Il figlio di Vittorio Emanuele commenta anche le critiche al padre dopo la morte e ai funerali. "Ho trovato abbastanza disgustoso tutto quello che è successo, perché non ci hanno neanche lasciato il tempo del lutto - attacca Emanuele Filiberto - giornalisti e opinionisti si considerano San Pietro ma non sono loro che devono dare le chiavi del paradiso o dell'inferno, giudicando una persona che non avevano mai incontrato". L'erede di Casa Savoia attacca le reti che "per fare share" hanno fatto "trasmissioni televisive totalmente inutili".