Verissimo, la furia di Zaki per Ilaria Salis: "Un italiana non può essere trattata così"

17 marzo 2024 a

a

a

Caso Salis, ne parla anche Patrick Zaki nel corso della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 il 17 marzo. A Silvia Toffanin lo studente egiziano chiede di poter chiamare l'attenzione sulla ragazza detenuta a Budapest perché un'italiana non può essere trattata in questo modo.

"Ebree di serie B?": Zaki ricorda le donne palestinesi, Bizzarri lo inchioda

"Sono davvero rattristato - ha detto Zaki rispondendo alla sollecitazione di Toffanin - Ho visto le immagini di Ilaria ed è disumano. È tutta ammanettata. Non si può accettare che un essere umano possa essere trattato così. Non può godere dei diritti minimi. Possiamo leggere le lettere di Ilaria alla sua famiglia che dice quello che sta succedendo e si lamenta di tutto perché non può godere dei minimi diritti. Vorrei sfruttare di questo momento per chiedere a tutti: scrivete di Ilaria, parlate di Ilaria. Cerchiamo di interferire in questa dinamica e salvarla da quello che sta vivendo. Quando ho visto le sue foto sono rimasto davvero scioccato. Quand'ero in prigione in Egitto non ho visto immagini così. Come si può trattare una cittadina italiana in questo modo? Non bisogna tollerare una cosa del genere".