Stasera Italia, la verità di Luttwak: "Putin sta vincendo la guerra"

30 marzo 2024

Le sorti della guerra in Ucraina sembra si stiano velocemente spostando in favore della Russia di Putin. Le truppe del Cremlino stanno avanzando lentamente ma inesorabilmente. E l'Ucraina avrebbe bisogno di rinforzi sul campo da parte della Nato.

"L'Ucraina non ha abbastanza soldati per tenere il fronte"



Edward Luttwak a #StaseraItalia pic.twitter.com/A96L4iNdXt — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 30, 2024

"Quello che sta succedendo è che gli ucraini non hanno abbastanza soldati per tenere il fronte. Quindi i russi non hanno nessun interesse ad andare a passeggiare nei Paesi baltici quando in questo momento stanno vincendo la guerra, avanzando molto lentamente, costosamente sul fronte dell'Ucraina. Loro non hanno interesse a cambiare discorso in questo momento ed è la Nato invece che è di fronte alla necessità di dover mandare soldati. Magari truppe logistiche a 300 chilometri dal fronte ma che possano sostituire gli ucraini che vanno al fronte".