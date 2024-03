Ferragni fuori dal cda di Tod's: "Naturale scadenza", ma spunta un dato...

28 marzo 2024 a

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel consiglio di amministrazione di Tod's. Ma è in buona compagnia: come lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod's, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società di abbigliamento nell'assemblea di aprile. Tra i nove candidati al Cda non compare quello dell'influencer che era entrata nella primavera del 2021, così come qelli di Montezemolo e Abete. In lista, guidata dallo stesso presidente e ad. Diego Della Valle, Maria d'Agata (general counsel di intercos) e Andrea Della Valle, attuale vicepresidente.

D'altro canto, nei primi due anni di consigliera Ferragni ha partecipato solo a tre riunioni del cda su 17 totali. Di.Vi. in una nota ha spiegato che tutti i membri del Cda di Tod’s, tra cui Chiara Ferragni, sono giunti "alla naturale scadenza triennale di mandato" e quindi decadono. Quindi "Di.Vi. finanziaria di Diego Della Valle & C. ha provveduto a presentare una nuova lista di candidati composta in conformità con quanto previsto dagli accordi conclusi con L Catterton e comunicati al mercato in data 15 febbraio 2024".