Meghan Markle si butta sul cibo per animali: nuovo brand, cosa vende

27 marzo 2024 a

a

a

Meghan Markle si lancia nella vendita di biscotti per cani e becchime per gli uccelli. Il Sun ha scovato i documenti per registrare il materiale relativo alla sua nuova attività imprenditoriale e al brand American Riveria Orchard. Dalle carte depositate la settimana scorsa presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti che è stato registrato il marchio ARO per “Cibo per animali domestici; Dolcetti commestibili per animali domestici; Semi per uccelli”, riporta il tabloid britannico.

Kate "non si fida di loro". La strategia di William con Harry e Meghan

Da dove arriva questa svolta commerciale? Il fratello della principessa del Galles, James Middleton, è già attivo nel settore essendo proprietario di una azienda di cibo per cani di alta fascia chiamata Hello Ella. Al momento, la proposta di Meghan è in valutazione da parte dell'ufficio brevetti ma presto l'attività potrebbe sbarcare sul mercato.

La duchessa di Sussex e moglie del principe Harry ha inoltre presentato delle integrazioni alla documentazione relativa la brand di giardinaggio, alimenti naturali e articoli per la casa lanciato nei giorni scorsi, American Riveria Orchard. Insomma, Meghan è lanciatissima negli affari.