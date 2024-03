Kate Middleton "non si fida di loro". E William e Harry, pace impossibile

27 marzo 2024 a

Da una parte Kate Middleton a il marito William, alle prese con la battaglia contro il tumore della principessa del Galles. Dall'altra Harry e Meghan Markle. Non c'è aria ci riconciliazione tra le coppie in un momento così difficile per la corona, con anche re Carlo malato di cancro. Secondo gli ultimi elementi raccolti dai royal watcher britannici e dagli esperti reali, infatti, il principe William non avrebbe alcuna intenzione di riappacificarsi con il fratello. Non solo. La moglie dell'erede al trono avrebbe evitato di comunicare la malattia in privato ai cognati prima di diffondere il video proprio perché "non si fida di loro", riporta TgCom 24.

Nelle ore successive al video che ha fatto il giro del mondo, era stata diffusa la notizia che Harry e Meghan avevano sentito i principi di Galles, ma non è chiaro se per telefono, via messaggi o con qualche intermediario. Il Mirror spiega che "Harry farà sicuramente degli sforzi per vedere suo fratello William e Kate quando tornerà nel Regno Unito a maggio”. Ma per il tabloid “se mai accadrà, sarà un incontro molto breve, attentamente coreografato e organizzato per durare poco tempo affinché i fratelli possano evitare ogni conversazione difficile".

Harry sarà nel Regno Unito a maggio per il decimo anniversario degli Invictus Games, probabilmente senza la duchessa di Sussex Meghan e senza i figli. Le chances di un incontro con Kate e William. Comunque vada, ci saranno speculazioni. Il solo fatto che Harry atterri a Londra senza incontrare il fratello e la cognata malata diventerebbe automaticamente oggetto di critiche.