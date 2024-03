Schlein annuncia Annunziata e Decaro alle europee. Floris la gela: "Nella notizia..."

27 marzo 2024 a

Il Pd candida Lucia Annunziata alle elezioni europee come capolista al Sud perché "grande esperta di politica estera". Elly Schlein ha dato l'annuncio di una notizia che era nell'aria da settimana nel salotto di Giovanni Floris che simula stupore: "Ah, Lucia Annunziata...", commenta dopo che la segretaria dem intervenuta a Dimartedì ha detto: "Stiamo costruendo le liste e stiamo costruendo una squadra che mette insieme un'apertura verso la società civile perché questo che fa un partito serio che cerca le competenze migliori nei vari settori importanti". Poi "l'anticipazione": "Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Partito Democratico al sud" perché "ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale e oggi con due guerre che ancora minacciano la pace la sicurezza e la libertà in Europa e nel mondo abbiamo bisogno di figure competenti".

Insomma, la scelta è caduta sull'ex conduttrice di In mezz'ora e storico volto Rai "non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, salvo che poi Purtroppo appunto è una risorsa che non è più stata valorizzata adeguatamente". "È lei che ha voluto andarsene"; puntualizza a quel punti Floris. "Perché evidentemente le condizioni non erano più ospitali", ribatte Schlein.

La leader dem annuncia poi il numero due in lista: "Ho il piacere di annunciare che sarà uno dei più bravi sindaci d'Italia che ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua città, sto parlando di Antonio Decaro della città di Bari". "È nella notizia..."; commenta allora il conduttore. Il caso Bari è deflagrato ormai da giorni: c'è una commissione che sta valutando il possibile scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, senza contare il racconto di Michele Emiliano sulla visita insieme a Decaro dalla sorella di un boss. Un disastro politico. La dem ribadisce la volontà di mettere disposizione le migliori competenze sia del partito sia della società civile".