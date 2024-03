Porta a porta, Vespa cala l'asso pigliatutto: retroscena sui leader in studio

26 marzo 2024 a

Si avvicinano le elezioni Europee di giugno 2024. La lunga corsa dei partiti è iniziata e Bruno Vespa, il conduttore del seguito programma Porta a porta, è pronto a ospitare in studio i leader dei maggiori partiti italiani. Dopo le recenti elezioni regionali in Sardegna e in Abruzzo, gli italiani saranno chiamati a misurare nuovamente il valore degli schieramenti. Prima i residenti della regione Basilicata, che andranno alle urne il 21 e il 22 aprile, e poi tutti i cittadini per la partita europea dell'8 giugno. Stando a quanto riporta Tvblog, il giornalista della Rai avrebbe programmato tre maxi-interviste: prima Giuseppe Conte, poi Elly Schlein e infine la premier Giorgia Meloni.

"Il programma diretto e condotto da Bruno Vespa, chiamato da molti come “la terza Camera italiana” sarà al centro delle trasmissioni che si occuperanno di elezioni nelle prossime settimane", si legge sul sito, che poi annuncia "tre appuntamenti speciali". Martedì 2 aprile a sedersi di fronte a Bruno Vespa sarà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il giorno successivo, mercoledì 3 aprile, sarà il turno della segretaria del Pd Elly Schlein e giovedì 4 aprile la protagonista del colloquio sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.