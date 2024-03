Meteo, il maltempo martella sull'Italia. Sottocorona: “Da un giorno all'altro...”

25 marzo 2024 a

Inizia una nuova settimana e, nei giorni che porteranno alle feste di Pasqua, il tempo non sarà dei migliori. A fare un punto della situazione è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata del 25 marzo di Omnibus: “Stanno arrivando queste nuvole di una certa consistenza da sud-ovest per il momento. Poi ci potrebbe essere anche altro, perché sull'Atlantico c’è una zona di nuvolosità a macchie, quella è proprio aria fredda, adesso non entrerà sull’Italia, ma nei prossimi giorni il cambiamento sicuramente c’è”. E via con le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo, queste prime nuvole tendono a coprire il cielo, con precipitazioni non di forte intensità, ci sono già in Sardegna, qualcosa arriverà anche sulle altre zone, ma oggi tutto sommato saranno più nuvole che altro. Domani, martedì 26 marzo, il maltempo si organizza, si concretizza e vedete che al nord, al centro e su gran parte del sud le precipitazioni ci sono. Anche forti o fortissime, il maltempo c’è ed è sicuramente marcato, soprattutto al nord, sulle zone interne fra centro e sud, i fenomeni ci sono. Ma direi che al sud all'estremo sud sono meno intensi, ma comunque ci sono, quindi non risparmiano nessuno per intenderci”.

Di miglioramento del meteo però non se ne parla per Sottocorona: “Nella giornata di mercoledì 27 marzo continua questa situazione, addirittura, salvo qualche schiarita su parte del Piemonte, le zone Alpine e prealpine e anche un po' più verso il basso al nord hanno dei fenomeni molto intensi, molto estesi, quindi maltempo marcatissimo. Sul resto del centro e del sud, specie versante tirrenico, anche qui meno esteso come maltempo intenso, è più a macchie, più con fenomeni isolati, ma è sicuramente una situazione di maltempo dovuta al fatto che sull’Italia si forma una zona di bassa pressione. È evidente che con un cielo coperto, pioggia, precipitazioni, le temperature, le massime soprattutto, inevitabilmente scendono”.

L’esperto di La7 si concentra poi sulle massime previste per la giornata di oggi: “Risentono poco di questo di questo cambiamento ancora, perché evidentemente solo la copertura del cielo senza pioggia come sarà per gran parte delle regioni non è che cambi molto la situazione. La tendenza nelle prossime 24 ore è di un calo al nord, parte del centro e del sud, su alcune zone ci saranno 4-5 gradi in meno da un giorno all’altro, si sentono non è che passano inosservate, quindi sicuramente tendono a scendere”. Ed ecco una sorpresa per la settimana, con Sottocorona che ogni giorno farà una previsione a lungo termine su Pasquetta. “Il Toto Pasquetta dice oggi che per lunedì prossimo ci sarà maltempo al nord, su tutto il nord, qualche debole pioggia al centro, decisamente migliore al sud anche se con molte nuvole”, la chiosa di Sottocorona.