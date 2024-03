Meteo, sorpresa di Giuliacci: "Tra Pasqua e Pasquetta...", le regioni salve

24 marzo 2024 a

Pasqua si avvicina e siamo tutti curiosi di sapere che tempo ci aspetta. Il colonnello Mario Giuliacci, pur avendo spiegato che bisognerà attendere qualche altro giorno per avere maggiori sicurezze, ha diffuso le ultime previsioni. In un video pubblicato sul canale Youtube di meteogiuliacci.it , il celebre fisico dell'atmosfera ha anticipato che dovremo fare i conti con ben "due fasi piovose": una più netta e una più contenuta.

"Saccatura atlantica" e poi il miglioramento: cosa ci aspetta a Pasqua

"Due fasi piovose: la prima tra martedì 26 e giovedì 28 per l'arrivo di ben 3 intense perturbazioni, precedute da venti di scirocco forti sull'Adriatico e venti di libeccio forti sul Tirreno. Piogge su tutta l'Italia fino ad accumuli di 30/40 millimetri sulle regioni tirreniche. Nevicate sulle Alpi oltre i 1400 metri", ha spiegato. Attesa un'altra fase perturbata, "ma molto più moderata tra sabato 30 e lunedì 1 aprile". Sarà "meno intensa e potrebbe però interessare tutto il Nord Italia, tranne Emilia-Romagna e ponente ligure".

Settimana di Pasqua "movimentata", Sottocorona: quando il peggioramento

Poi la risposta alla domanda più gettonata. Il meteorologo ha affermato che "tra Pasqua e Pasquetta" si registrerà "bel tempo sulle regioni meridionali". "Potrebbero esserci nevicate sulle Alpi, a quote superiori a 1000 metri. Le temperature previste nei prossimi giorni saranno in calo, di 5/6 gradi al Nord, 3/4 gradi al Sud, ma poi in deciso rialzo su tutta l'Italia tra venerdì 29 e sabato 30", ha aggiunto Giuliacci.