Meteo, "Italia divisa in due": cosa ci aspetta a Pasqua e Pasquetta

Come sarà il tempo a Pasqua e a Pasquetta? Tanti italiani sono in attesa di sapere se le giornate di festa saranno col solo o con la pioggia. Le previsioni meteo e le tendenze fino al prossimo fine settimana fanno pensare a uno scenario particolarmente dinamico. Gli esperti de IlMeteo.it infatti annunciano che per Pasqua e Pasquetta "ci sono buone possibilità che l'Italia sarà divisa in due". Il motivo? Dal weekend pasquale, infatti, un promontorio dell'anticiclone africano che insiste sul Nord-Africa punterà sul Mediterraneo centrale. Fenomeno che darà "il via a una prima ondata di calore stagionale, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori", Sardegna e Sicilia.

Insomma, nel Meridione è possibile aspettarsi tempo stabile "e un deciso aumento delle temperature, con punte massime anche oltre i 25-26°C (addirittura verso i 28°C all'estremo Sud)", spiegano gli esperti che tuttavia mettono in guardia su un possibile ingresso "di aria più instabile in quota pilotata da un profondo ciclone presente in Oceano Atlantico".

Venendo al giorno di Pasqua domenica 31 marzo, nel pomeriggio "potrebbero verificarsi i classici rovesci temporaleschi, dapprima sulle Alpi, poi in estensione alle adiacenti pianure settentrionali, specie del Nord-Ovest; si tratterebbe di fenomeni isolati e di breve durata, ma non sono da escludere a priori delle grandinate", avverte IlMeto.it. Fenomeni che potrebbero raggiungere entro la serata anche parte del Centro sul versante tirrenico. Insomma, bel tempo al sud, instabilità al nord a Pasqua, e copione simile anche lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, con il Paese che vedrà una "prima fiammata calda e soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e il rischio, sempre dietro l'angolo, di improvvisi acquazzoni al Nord", spiegano gli esperti.