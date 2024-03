Kate Middleton, Caprarica: "Una maledizione. Ombra sinistra sul regno"

23 marzo 2024 a

Due minuti di video hanno lasciato il popolo britannico con il fiato sospeso. Dopo tanta preoccupazione e un gioco fuori controllo di ipotesi e di speculazioni, Kate Middleton ha rotto il silenzio e ha comunicato che le è stato diagnosticato un cancro. Re Carlo III si è detto orgoglioso del coraggio della nuora. Harry e Meghan, invece, hanno augurato alla principessa del Galles di guarire in serenità e con la dovuta privacy. La notizia, che continua a rimbalzare da un sito all'altro, è stata commentata da Antonio Caprarica, il più celebre esperto italiano della famiglia reale. Raggiunto da Fanpage.it, il giornalista ha innanzitutto confessato: "Non me l'aspettavo e non se l'aspettava nessuno perché la diagnosi iniziale non era stata di cancro. È una risposta terrificante, che prende in contropiede tutti e che spiega anche meglio il modo confuso e incerto, alla fine dei conti controproducente, della comunicazione reale di questi giorni".

La linea della trasparenza e della sincerità scelta da Kate è stata apprezzata in tutto il mondo. Con eleganza e in maniera contenuta, la futura regina ha raccontato di aver sentito la necessità di comunicarlo con i giusti modi prima ai figli e poi al resto della popolazione britannica. Voce pacata, sguardo incoraggiante. La principessa si è dimostrata tale anche nel dolore e nella difficoltà, dando speranza a chi sta combattendo una battaglia con la malattia. "Adesso, la principessa merita il rispetto che ogni essere umano merita quando si ritrova a fronteggiare una situazione che colpisce una famiglia giovane con tre bambini piccoli. Non si può che sperare che una guarigione ci possa essere", ha continuato Caprarica.

Non poteva mancare un commento dell'esperto sulla coincidenza di tristi notizie in casa Windsor. Dopo Diana Spencer, sembra sia arrivato il momento di profonda difficoltà di Kate Middleton. "Sembra che ci sia una maledizione sul ruolo di principessa del Galles. Questo titolo, purtroppo, molte volte nella storia è stato accompagnato da lutti. Ci sono situazioni, contesti, in cui effettivamente non ci si può non stupirsi. È come se sul regno di Carlo III s'allungasse un'ombra sinistra di qualcosa che non si riesce a esprimere. Come una nemesi sul regno di quest'uomo che ha aspettato la corona così a lungo, ma anche sul futuro di coloro che dovrebbero assicurare il futuro di questa corona", ha affermato il giornalista.