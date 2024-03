Kate Middleton, arrivano le scuse per battute e meme. Harry e Meghan a Londra?

23 marzo 2024 a

Sul social network X, fioccano i messaggi di sostegno all’indirizzo della principessa del Galles Kate Mddleton, che ieri ha annunciato di avere un tumore, e di non averlo annunciato prima per non turbare i figl. Dal suocero Re Carlo III al premier Rishi Sunak, dal sindaco di Londra alla gente comune: tra i primi a esprimere la loro vicinanza, subito dopo l’annuncio, Jill Biden, Emmanuel Macron e Justin Trudeau. Anche la stampa britannica è compatta nel lodarne il coraggio e rileva che la schiettezza nella diagnosi possa incoraggiare più controlli. C’è anche il "ramoscello d’ulivo" teso dai duchi di Sussex: secondo il Daily Mail e ITV News, il principe Harry si è messo in contatto con suo fratello maggiore William dopo aver appreso della diagnosi di Kate e, insieme a Meghan, ha parlato con i cognati.

Ma insieme alla simpatia e al sostegno c’è anche chi comincia a chiedere scusa per la girandola di voci, speculazioni, battute e meme circolate in queste settimane di assenza della moglie del futuro re dalla scena pubblica. Tra le prime a fare ammenda Blake Lively, l’attrice americana famosa per Gossip Girl. "Sono sicura che a nessuno importi oggi, ma sento di doverlo riconoscere. Ho fatto un post stupido sulla frenesia del ’fallito photoshop’ e, miei cari, per quel post sono mortificata oggi".

Come detto, dopo l’annuncio la famiglia reale scende in campo al fianco di Kate. Lo ha fatto non solo re Carlo, che ha parlato con orgoglio pubblicamente del coraggio della nuora; ma anche il principe Harry e la duchessa Meghan si sono detti sconvolti e hanno inviato un messaggio affettuoso con gli auguri di una pronta guarigione alla cognata. Ma non solo: i duchi di Sussex, da tempo ai ferri corti con la famiglia reale e soprattutto con i cognati, li avrebbero ieri sera contattati "privatamente" per esprimere la loro vicinanza. Lo ha reso noto Chris Ship, il corrispondente reale per Itv News, che però non sa dire in che modo sia avvenuto il "contatto". "Il principe Harry ha contattato suo fratello, il principe William, dopo aver appreso del cancro di Kate. Harry e Meghan sono entrati entrambi in contatto con il fratello e la cognata, ma lo hanno fatto in privato. Non è chiaro se si sia trattato di una telefonata o di una videochiamata o di un qualche messaggio di sostegno". Non è neanche chiaro se Harry coglierà l’occasione per tornare nel Regno Unito, in questo frangente particolarmente duro per la famiglia reale.