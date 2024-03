Kate Middleton, "non avevano idea". La chiamata privata di Harry e Meghan

23 marzo 2024 a

a

a

Il video con cui la principessa del Galles, Kate Middleton, ha annunciato di avere iniziato la chemioterapia per una forma di tumore è stato trasmesso in tutto il mondo quasi in contemporanea con la messa in onda da parte della Bbc. Ed è stato visto anche da Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno inviato un messaggio ufficiale: "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace", riporta il Mirror.

Kate rompe il silenzio con un annuncio choc: "Ho un tumore" | VIDEO

Ma dopo la notizia scioccante Harry e Meghan hanno contattato personalmente il principe William e Kate. Lo riporta il sito del Daily Mail che riporta una notizia data dall'esperto reale di ITV, Chris Ship, secondo cui i Sussex hanno preso contatti "privatamente" con fratello e cognati. "Non è chiaro se il contatto sia stato telefonico, videochiamata o qualche messaggio di sostegno", spiega il tabloid, e "non è nota la possibilità che Harry ritorni nel Regno Unito". Fonti hanno riferito al New York Post che la coppia "non aveva idea" della malattia di Kate.

Video su questo argomento "Ho detto ai miei figli che starò bene", il messaggio della principessa | VIDEO

Insomma, c’era una ragione per cui Kate, la principessa del Galles, per settimane è sparita dalla scena pubblica; i suoi figli George, Charlotte e Louis. La principessa ha voluto proteggere e tutelare al massimo i tre ragazzini, il più grande dei quali ha appena 10 anni, il più piccolo appena cinque: per spiegare pubblicamente la situazione, ha girato un video con cui ha reso noto di avere un cancro e così ha placato la girandola di voci, di illazioni e congetture fiorite attorno alla sua assenza, una crisi che il Palazzo non aveva saputo placare. Il video è stato diffuso ieri nella serata e girato venerdì pomeriggio, subito dopo il ritorno a casa dei tre bambini che adesso cominciano le vacanze pasquali. Kate ha detto al mondo che ha un tumore ma lo ha detto prima ai suoi bambini, che adesso rimarranno a casa per diverse settimane, fino al 17 aprile, e quindi saranno al riparo da domande indiscrete.

Vestita in modo casual con jeans e un maglione a righe ha passato in rassegna le ultime settimane: "A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l’operazione hanno stabilito che c’era un cancro". Ha spiegato che i medici le hanno consigliato di sottoporsi a un trattamento di "chemioterapia preventiva" che, secondo Kensington Palace, ha cominciato a ricevere a fine di febbraio.