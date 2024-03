Le Ferragni "bannano" Paola Di Benedetto, giallo social e gossip su Fedez

Alice Antico 22 marzo 2024 a

Nelle ultime ore, il popolo del web si sta facendo una e una sola domanda: perché Chiara Ferragni e le sue sorelle hanno "bannato" Paola Di Benedetto dai propri profili Instagram? L'ex gieffina, infatti, è finita improvvisamente al centro della guerra in corso tra i Ferragnez, a seguito di una segnalazione fatta dal giornalista Gabriele Parpiglia durante l'ultima puntata di “Password" su RTL 102.5. Difatti Parpiglia, giornalista e noto esperto di gossip, ha fatto notare agli ascoltatori che prima Chiara Ferragni e poi le sorelle, Valentina e Francesca, hanno smesso di seguire Paola Di Benedetto. Ai più curiosi non è sfuggito il fatto che anche Fedez ha defollowato l'ex gieffina. Al contrario, invece, Paola continua a seguire tutti i profili delle Ferragni e persino l'account del rapper.

I motivi che hanno portato all’unfollow di massa nei confronti della Di Benedetto sono attualmente sconosciuti e neppure Gabriele Parpiglia è riuscito a spiegarsi lo strano fatto. "Ah se Instagram potesse parlare!”, ha però commentato in diretta radiofonica. Dunque, Parpiglia ha lasciato ampio spazio a indiscrezioni di ogni genere, facendo intendere che dietro questo gossip si nasconda comunque qualcosa di strategico.

C’è anche da ricordare che a giugno 2022 Chiara Ferragni e Fedez trascorsero una piacevole serata in compagnia di Paola Di Benedetto e l'allora fidanzato Rkomi. Nei numerosi scatti di quella serata, condivisi sui social di Chiara e Paola, le due sembravano essere molto affiatate tra risate, abbracci e sorrisi. Due anni dopo, quindi, qualcosa sembra essere cambiato. Ma cosa sia successo in questo lasso di tempo non è dato saperlo. Sui social, per il momento, il silenzio regna sovrano fra le parti: c’è solo un popolo che spera che, con un colpo a sorpresa, qualcuno spieghi i motivi di quanto accaduto.