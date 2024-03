Fedez, il messaggio social a sorpresa: "Piano piano si torna a vivere"

22 marzo 2024 a

Fedez è tornato a fare un uso dei social che molti suoi fan assocerebbero al "vecchio stile", a quello del giovanissimo rapper. Foto allo specchio, testi di canzoni con frasi mirate e video in compagnia di amici: questi sono per lo più i contenuti pubblicati dopo la rottura con Chiara Ferragni. Coperti i volti dei figli, probabilmente per motivi legali. Oggi, però, il cantante ha fatto un'eccezione e ha postato una storia su Instagram in cui aggiorna i suoi follower sulle sue condizioni di salute dopo che, lo scorso settembre, è stato sottoposto a due trasfusioni in seguito a un'emorragia interna. "A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere un po' di chiletti. Piano piano si torna a vivere", ha scritto.

Nessuna parola in merito alla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Gli osservatori più attenti, come sopra anticipato, hanno notato che da qualche giorno sia il rapper che l'influencer non mostrano più i volti dei loro due figli Leone e Vittoria. Gli esperti hanno ipotizzato che il motivo sia il bisogno di avere il consenso di entrambi i genitori. Possibile che sia iniziata la battaglia legale tra i Ferragnez? Nessuno può confermarlo. Molte indiscrezioni su presunti pool di avvocati si rincorrono però da tempo. L'ipotesi della spaccatura, quella matrimoniale, implicitamente rafforzata dal fatto che i due non si siano fatti immortalare insieme alla festa di compleanno del primogenito.