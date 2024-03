Fedez ma non solo, Francesca Fagnani pronta a liberare le Belve: tutti i nomi

Marida Caterini 22 marzo 2024 a

Tornano due programmi importanti nel palinsesto di Rai 2: si tratta di Belve, condotto dalla storica padrona di casa Francesca Fagnani e di Stasera tutto è possibile in cui maestro di cerimonie è ancora una volta Stefano De Martino. Ambedue sono programmati in prima serata, alle 21.30, a distanza di 24 ore l’uno dall’altra. Infatti per Stasera tutto è possibile l’esordio è fissato lunedì 1 aprile. Per assistere alle confessioni dei Vip alla Fagnani bisogna attendere il giorno dopo, martedì 2 aprile, sempre in prime time.

Sono cinque le nuove puntate di Belve che riempiranno tutto il mese di aprile: l’ultimo appuntamento è fissato per martedì 30 aprile. Lo schema del programma è il medesimo con cui è nato anni fa sul Nove, quando Francesca Fagnani era una perfetta sconosciuta al grande pubblico televisivo. Poi il passaggio a Rai 2 in seconda serata e, successivamente, l’approdo sulla principale fascia oraria. Una promozione, visti i buoni risultati dell’Auditel che sono rimasti tali, con qualche piccola diminuzione nel corso delle puntate. Secondo indiscrezioni quella prossimamente in onda dovrebbe essere l’ultima edizione di Belve trasmessa dalla Rai. Ma l’azienda della tv pubblica ha già fatto sapere che non si lascerà sfuggire un programma che assicura una share di 7% anche 8%. Numeri importanti per la seconda rete. Intanto c’è molta attesa per quanto riguarda gli ospiti. In una delle puntate ci sarà quasi certamente Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia. Il marito (o già ex?) di Chiara Ferragni doveva essere ospite lo scorso anno ma il suo intervento fu bloccato dalla Rai. Adesso finalmente arriva e dovrà rispondere alle “belvate” della Fagnani che non gli risparmierà domande scomode. Una tra tutti: la situazione sentimentale tra lui e Chiara Ferragni. Dopo la partecipazione dell’imprenditrice digitale a Che tempo che fa, insomma, ci si aspetta la replica.

Questi i rumours attorno alla nuova edizione. Per quanto riguarda gli altri ospiti, la Fagnani si prepara ad accogliere Simona Ventura prossima alle nozze (si svolgeranno il 6 luglio) con Giovanni Terzi. Dovrebbero esserci anche Loredana Bertè che sembra essersi ripresa dai recenti problemi di salute, e Antonella Clerici. La conduttrice è sempre molto restia a parlare del proprio privato, perciò la sua venuta è molto attesa. Tra gli altri nomi, a meno di smentite dell’ultima ora, ci saranno l’ex Pupa Francesca Cipriani e Giacomo Giorgi, giovane attore della fortunata serie Mare fuori. Si parla anche di un possibile arrivo di Matteo Salvini per gli ospiti politici. E ci si chiede se ci sarà anche Barbara D’Urso dopo la sua presenza a Domenica in. Complessivamente, le confessioni laiche di Belve, dovrebbero essere 15.

Queste le novità della decima edizione di Stasera tutto è possibile. Accanto al padrone di casa Stefano De Martino ci saranno i confermati Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. A loro si aggiungeranno quest’anno Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Confermato anche Vincenzo De Lucia che continuerà a proporre le sue imitazioni. Lo schema del comedy show è sempre lo stesso, talvolta anche ripetitivo dopo tante edizioni. Parola d’ordine è divertirsi: non si vince nessun premio. Ogni puntata avrà uno specifico tema diverso settimanalmente e, tra i giochi, torna l’iconica Stanza inclinata con il pavimento inclinato di 22.5 gradi sul quale bisognerà rappresentare sketch e mini spettacoli. Accanto ad altri classici giochi come ad esempio Segui il labiale, sono previste novità. Naturalmente a mettersi alla prova saranno personaggi del mondo dello spettacolo.