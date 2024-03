Ferragnez, il vero motivo dietro a quelle foto: "Se il giudice...", bomba a Mattino 5

22 marzo 2024 a

a

a

La battaglia legale dei Ferragnez è già iniziata, parola di Riccardo Signoretti, direttore della rivista Nuovo, intervenuto venerdì 22 marzo a Mattino 5. E nella trasmissione condotta da Federica Panicucci su Canale 5 emerge anche un altro possibile motivo per il quale Chiara Ferragni e Fedez fotografano i figli di spalle sui loro rispettivi post social: e il consenso dell'altro coniuge c'entra solo in parte.

Andiamo per ordine. Si fa un gran parlare della fede nuziale che appare e scompare al dito dei due come documentato negli ultimi giorni in vari avvistamenti pubblici e social. "Nelle foto che noi pubblichiamo questa settimana sembrano averla tutte e due - spiega Signoretti - Lui ha incontrato la mamma al bar e si è rifugiato da lei", spiega illustrando i servizi del settimanale. Per la coppia "è un momento difficile" e "sembra effettivamente cominciata la guerra legale". Le fedi, come detto, "ci sono a corrente alternata, un po' sì e un po' no, ieri Fedez è andato un evento e non ce l'aveva". Quella che nei giorni scorsi sembrava "una guerra segreta dei Ferragnez adesso non è più tanto segreta".

Per i fan di Ferragni scatta la censura anche su Telegram: le parole non ammesse

Si parla poi della pubblicazione delle foto dei figli minori, che può avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori. L'avvocato Riccardo Lanzo spiega che dietro alle foto dei figli ripresi di spalle pubblicate ultimamente dal rapper e dall'influencer, separatamente, c'è questo motivo: "Ormai la giurisprudenza in tribunale, soprattutto in casi di separazione e divorzi, lo stanno dicendo in qualsiasi forma. Però c'è un altro aspetto importante - spiega il legale - Non sempre il fatto che i genitori siano d'accordo permette di pubblicare foto dei minori perché" il giudice può considerare l'esposizione dei bambini come una "interferenza privata nei confronti dei piccoli e quindi il giudice in autonomia potrebbe chiedere a entrambi i genitori di eliminare le foto sui social se questi raccontano la vita privata e familiare dei bambini". Per i Ferragnez si tratterebbe di innumerevoli post.