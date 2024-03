Kate e il giallo dei royal dossier, l'occhio delle spie sulle cartelle cliniche

Em. Ro. 21 marzo 2024 a

Saranno state le clamorose gaffe sulle foto taroccate di Kate Middleton e il mistero sulle sue condizioni di salute, il giallo continuo su una possibile sosia e gossip di palazzo che indicano persino una crisi matrimoniale con il futuro re, ma Buckingham Palace ha deciso di aprire una posizione per un assistente alla comunicazione. Lo riporta Sky News Uk. Il compenso offerto per l’incarico è di 25mila e 600 sterline l’anno. La persona assunta lavorerà nell’ufficio della segreteria privata. Secondo l’annuncio i candidati avranno il compito di promuovere «il lavoro, il ruolo, la rilevanza e il valore della famiglia reale presso un pubblico mondiale. La reazione al nostro lavoro è sempre di alto profilo, quindi la reputazione e l’impatto saranno in prima linea in tutto ciò che farai». Le domande dovranno essere presentate entro il 7 aprile.

L’annuncio arriva nel giorno in cui la London Clinic, dove Kate è stata ricoverata a metà gennaio ha avviato un’inchiesta perché qualcuno ha cercato di accedere alla cartella clinica della principessa: pare - l’esclusiva è del Daily Mirror- che almeno un dipendente sia stato pizzicato mentre cercava di impossessarsi della documentazione della illustre paziente. E che qualcosa di vero ci sia è dato dal fatto che l’Information Commissioner’s Office, la commissione che supervisiona l’uso delle norme sulla protezione dei dati e sulla libertà di informazione in tutto il Regno Unito, ha confermato di aver ricevuto «la denuncia di una violazione» e che sta «valutando le informazioni fornite». Intanto una delle sosia di Kate ha divuto smentire che sia lei la donna nel video del principe William e di sua moglie, che fanno shopping in un mercatino di prodotti tipici vicino alla loro residenza a Windsor di lunedì scorso, fornendo un «alibi di ferro». Ma in quanti le credono?