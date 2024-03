Kate Middleton, "video autentico": Antonio Caprarica non ha dubbi

19 marzo 2024 a

Dopo la foto, il video. Il nome di Kate Middleton negli ultimi giorni è balzato agli onori di cronaca per lo scatto modificato e poi pubblicato dalla regina del Galles stessa. Qualcuno lo ha reputato un gesto poco rispettoso nei confronti del popolo britannico, qualcun altro ha pensato che la mossa nascondesse qualche dettaglio sulla salute della futura regina da non poter rivelare. Poi, ieri, ha iniziato a circolare in rete il filmato in cui Kate, accompagnata dal principe William, va a fare la spesa e quelle immagini hanno dato avvio a un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni. A Pomeriggio Cinque, il programma di informazione condotto da Myrta Merlino, Antonio Caprarica si è espresso sul caso che tanto sta facendo discutere.

"Ormai siamo in pieno delirio. Non è una mia opinione, è l'opinione degli esperti della tv britannica, che ha fatto analizzare il video", ha premesso il giornalista parlando ai microfoni della trasmissione pomeridiana. "Buckingham Palace non è più considerato una fonte affidabile. Vi posso dire che Sky impegna la propria reputazione assicurando che si tratta di un video autentico e che Kate è Kate", ha aggiunto. Stop alle speculazioni, quindi? Nessuno può dirlo. L'ipotesi più credibile è quella secondo cui la royal family romperà il silenzio e metterà a tacere il meccanismo per cui la principessa del Galles sta finendo al centro dei titoli che appaiono sul giornale e sui media.