Kate Middleton, perché solo un video e un testimone? Il giornalista del Sun risponde ai lettori

La donna apparsa accanto al principe William è davvero Kate Middleton? Perché c'è un solo video dell'uscita al mercato agricolo della principessa del Galles? E come sta davvero dopo l'operazione all'addome? Il filmato lanciato dal tabloid britannico The Sun ha convinto buona parte dell'opinione pubblica che non ci siano particolari misteri dietro alla scomparsa dalle scene di Kate, ma resiste una sacca di sospettosi che grida al fake. Complice, va detto, la gestione disastrosa della vicenda dal punto di vista della comunicazione da parte del Palazzo. Per mettere fine a dubbi e teorie alternative il redattore di affari reali del Sun, Matt Wilkinson, ha risposto in diretta alle domande dei lettori.

Uno gli chiede perché nessun dipendente del mercato di Windsor è uscito allo scoperto e ha detto pubblicamente di aver servito William e Kate? "Le persone a Windsor sono molto protettive nei confronti di Kate e William. Ci sono altre persone che li hanno visti lì ma hanno semplicemente scelto di non essere registrati, cosa che dobbiamo rispettare", spiega il giornalista che rivela: "Ho parlato con due persone che hanno visto la coppia lì e non hanno scattato foto.

A shopper who spotted Princess Kate with his own eyes has said that "evil trolls need to leave her alone" amid wild conspiracy theories pic.twitter.com/VtVOsyeVi8 — The Sun (@TheSun) March 20, 2024

C'è chi punta dritto al cuore della questione: "Ho sentito da una fonte estremamente affidabile che il video di Kate che hai pubblicato in realtà non è lei. È vero?". "Il video che abbiamo pubblicato è al 100% Kate. Qui a The Sun abbiamo fonti estremamente affidabili e verifichiamo i nostri fatti", rivendica Wilkinson secondo cui "il video è stato verificato prima di essere pubblicato e non esiste fonte più attendibile di un testimone oculare e di un video confermato". Sulle "fonti attendibili" che affermano che il video è falso, il giornalista ribatte: "C'è molta disinformazione da parte di persone che in realtà non sono al corrente ma spargono confusione e dubbi nel tentativo di sembrare intelligenti. Non ascoltarli!". Sulle condizioni di Kate, il giornalista afferma che ognuno è libero di diffondere le informazioni che riguardano la sua salute come crede e pertanto va rispettata la sua scelta.

Tra le varie domande ce n'è una che riguarda l'altra chiacchieratissima coppia, il principe Harry e Meghan Markle. Cosa pensano della salute di Kate e dell'incidente del foto-ritocco? "Non dubito che Harry e Meghan non sperino altro che Kate si riprenda completamente", afferma il commentatore del Sun, che sul rapporto ta i Duchi di Sussex e i principi del Galles dice che se esistono, sono privati. "Ma non c’è stato praticamente alcun contatto tra le due coppie dalla Megxit, avvenuta più di quattro anni fa. E gli insulti lanciati dalla California hanno inciso profondamente e sono stati difficili da perdonare", spiega il giornalista che rivela di aver chiesto a Harry e Meghan di "commentare il bullismo che Kate ha subito online, poiché Meghan ha parlato del trattamento ricevuto" a sua volta. Ma "non c'è stato alcun commento" dalla coppia.