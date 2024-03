È sempre Cartabianca, Corona: "Leggerò il libro di Vannacci". Che dice Berlinguer

19 marzo 2024 a

Nel giorno dell'uscita della biografia di Papa Francesco "Life - La mia storia nella storia", Mauro Corona parla di Bergoglio e del libro di Roberto Vannacci intitolato "Il mondo al contrario". Corona spiazza tutti e spiega perché il libro del generale Vannacci va letto.

"Il libro del Papa lo preferisco a quello di Vannacci ma può essere un libro che aiuta a vivere. Non dimentichiamo che è un gesuita e quindi la sanno lunga. Probabilmente anche il libro di Vannacci aiuterà qualcuno, non dico mica di no. A me e lei non aiuta sicuro". Lei lo leggerà, gli chiede Berlinguer. "Questo è un errore - risponde Corona - Il nemico va conosciuto. Mai buttare via prima per uno spirito di giudizio. Sa quante mail mi arrivano di indignazione e la prima cosa che dicono è che non leggeranno più i miei libri. Questa è una miseria umana veramente triste. Quindi io lo leggerò quello di Vannacci perché il libro più fallito, il libro più miserabile, il libro più ottuso può contenere una riga che ti apre una porta, anche una porta negativa ma ti apre qualcosa quindi mai buttare un libro solo per pregiudizio. È sbagliato e da ignoranti e da persone poco pratiche".