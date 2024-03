È sempre Cartabianca, Mauro Corona stronca Fazio: "Un pretino". E su Ferragni...

06 marzo 2024 a

A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, Mauro Corona non ha usato tanti giri di parole per stroncare l'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni. Domenica scorsa l'influencer ha scelto lo studio di canale Nove per ritornare sulla questione del pandoro e per rompere il silenzio sulle voci di rottura con il marito Fedez. Ospite fisso della trasmissione del martedì sera, l'alpinista è stato chiaro. "Posso dire quello che penso?", ha chiesto alla sua interlocutrice. "Di solito ho lo stomaco buono, ma se lo vedo scappo subito. Non mi ha fatto nulla, ma questo modo di 'anguillare' nelle cose, questo pretino...", ha detto riferendosi al padrone di Che Tempo Che Fa.

Poi la conversazione ha subito una virata verso la protagonista della serata, Chiara Ferragni. Arrivata nel salotto del talk-show, l'imprenditrice digitale ha provato ha mettere insieme un po' di pezzi e, soprattutto, a spiegare la sua versione dei fatti. Stando alle parole dell'influencer, ci sono stati dei "fraintendimenti" scaturiti da una comunicazione "che poteva essere fatta meglio". Ricostruzione, questa, che non ha convinto tutti. Mauro Corona ha passato al setaccio prima il professore Roberto Burioni, altro protagonista della trasmissione. "Lo conosco, ma va sempre da quell'altro..", ha detto.

Quindi il saggista è passato a dire la sua sulla coppia social più seguita d'Italia. Nel corso della puntata Chiara Ferragni ha ammesso il periodo di crisi con Fedez, ma ha anche confessato che, da brave persone adulte, continuano a sentirsi e ha lasciato intuire che nessuna porta è stata chiusa in maniera definitiva. "Non godo delle disgrazie altrui, vorrei che Fedez stesse bene e risolvesse con la sua patologia. Vorrei che la Ferragni uscisse dalla vicenda giudiziaria con le ossa meno rotte", ha aggiunto lo scultore, evitando quindi di mettere il dito nella piaga.