Muschio Selvaggio, retroscena esplosivo di Lucarelli: "Luis Sal pronto a tornare"

Luis Sal sembra pronto a fare il suo ritorno nel mondo dei podcast. L’indiscrezione sul futuro dello youtuber bolognese è stata lanciata da Selvaggia Lucarelli attraverso il suo profilo Instagram. "Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast", ha fatto sapere la giornalista, svelando che l’ex socio di Fedez sarebbe pronto a tornare in video e che "quel podcast potrebbe anche essere proprio Muschio Selvaggio". Un anno fa, il sodalizio tra Luis Sal e il rapper giungeva al termine ed è della settimana scorsa l’annuncio del cantante di lasciare il podcast in attesa che il contenzioso giuridico con l’ex socio si risolva.

Arriva appunto l’indiscrezione su Luis Sal pronto a tornare sulla scena dopo mesi di silenzio. Se così fosse, Sal non avrebbe accettato la proposta fatta da Fedez di rilevare la sua quota anche a un prezzo di mercato superiore. Intanto, oggi è andato in onda il penultimo episodio registrato da Fedez e Mr Marra, dedicata al caso del serial killer Zodiac. "Viste le ultime vicissitudini, non reputiamo andare avanti così. Non avrebbe senso, perché sta diventando una situazione insostenibile - lavorativamente parlando - per tutti": con queste parole il rapper ha comunicato di fare un passo indietro, almeno per ora, rispetto alla sua voglia di continuare con il podcast.