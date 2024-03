Medy Cartier, dopo Muschio Selvaggio nuovi guai: finito in carcere

13 marzo 2024 a

Ancora nei guai il trapper Medy Cartier, 23 anni, al secolo El Marbouh El Mehdi, che questa volta è finito in carcere. La squadra mobile di Bologna ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del cantante, che sui social ha milioni di follower. L’ordine è stato emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna l’8 marzo scorso, dopo che il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale, disposto da una sentenza della Corte d’Appello dei Minori del 2022, con cui il ragazzo era stato condannato a 5 mesi e 20 giorni di carcere, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni personali commessi, appunto, quando era ancora minorenne. Ora il trapper si trova nel carcere di Bologna La Dozza.

Il trapper bolognese di origini marocchine era fuori dal carcere in affidamento in prova, ma gli ultimi fatti di cronaca gli sono costati la libertà. E dei suoi guai con la giustizia Medy Cartier aveva parlato anche a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr Marra. "A 15 anni sono entrato per la prima volta nel carcere minorile di Bologna, dove sono stato sei mesi in attesa del processo. Ma diciamo che da quando ho 15 anni ho fatto avanti e indietro dai carceri Bologna, Potenza, Catanzaro e Firenze e poi anche in comunità. In tutto ho fatto un anno e nove mesi", aveva raccontato. I servizi sociali, che lo seguivano da alcuni mesi, avevano presentato una relazione positiva sulla condotta del trapper. I giudici, tuttavia, hanno stabilito che Medy Cartier scontasse in carcere gli ultimi cinque mesi e venti giorni di pena rimasti.