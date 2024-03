Kate, indiscrezione inquietante: "Costretta a portare un sacchetto"

16 marzo 2024 a

Come sta Kate Middleton? E quali sono le vere condizioni della principessa del Galles su cui il foto-gate ha gettato nuove ombre he le dichiarazioni ufficiali dei Palazzi reali britannici non hanno diradato? Secondo Us Weekly sembra che nemmeno parte dello staff dei principi del Galles sono venuti a contatto con Kate, e alcuni neanche sapevano dell'operazione all'addome avvenuta due mesi fa.

Tuttavia, sempre dall'America, arrivano nuovi rumors. Secondo la blogger Jessica Reed Kraus, considerata molto attendibile, la principessa ha subito un delicato intervento chirurgico all’intestino "e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. Il Palazzo, non volendo metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni vaghe che però hanno creato il caos", le parole della commentatrice. A dare corpo alle nuove indiscrezioni è la credibilità dell'autriche, che in passato ha centrato diversi scoop su personaggi come Britney Spears e Johnny Depp. Secondo quanto riportato Kate a causa di una perforazione intestinale avrebbe dovuto subire un'ileostomia, ossia la deviazione dell'ileo, parte finale dell'intestino tenue. Un intervento che prevede, in genere, almeno 12 settimane di convalescenza.

Parallelamente a questi rumors, ce ne sono altri che invece danno per imminente, o quasi, un ritorno sulla scena pubblica della moglie del principe William. Domenica 31 marzo. giorno di Pasqua, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere il giorno della ripresa degli impegni ufficiali.